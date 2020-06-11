رياضة | مرجان: هناك من يريد إحداث فتنة في الرياضة المصرية ونحترم الميثاق الأوليمبي واللوائح والقوانين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرجان: هناك من يريد إحداث فتنة في الرياضة المصرية ونحترم الميثاق الأوليمبي واللوائح والقوانين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي إن هناك من يريد إحداث فتنة فى الرياضة المصرية، مؤكدًا بأن بعضهم فشل فى إحداث الوقيعة بين أطياف الشعب المصري باستغلال السياسة.

وأضاف فى تصريحات عبر قناة النادي الأهلي الفضائية:" الأهلي لم يكن طرفا أو سببا فى أزمة، النادي دائما كان يتدخل لكل الأزمات، ويدعم فى الوصول إلى حلول لكل الأزمات".

وتابع:" الأهلي يحترم الميثاق الأوليمبي واللوائح والقوانين، وأول هذه المواثيق عدم خلط الرياضة بالسياسة، ولكن وطنية الأهلي وجماهيره والجمعية العمومية والإدارة لا أحد يزايد عليها مطلقا".

وواصل:" ليس من حق أى شخص، أن يقوم بتشويه النادى الأهلي، البعض حاول فعل ذلك، لكنه لم ولن يستطيع، تسلمنا الأهلي كأمانة وسنسلمها بشكل أفضل، عهدنا على ذلك مع جميع مجالس الإدارات فى تاريخ النادى، ملتزمون بعدم خلط الرياضة بالسياسة".

وزاد: "نتعرض منذ عدة أعوام لهجمات شرسة، منذ 2002 - 2014 حقق النادي طفرة عالمية ورياضية خاصة كرة القدم، بالإضافة إلى الألعاب الآخرى، التى وصلنا فيها للعالمية، لعبنا خمس مرات فى بطولة كأس عالم للأندية، وفى عهد الكابتن صالح سليم حاز النادي الأهلي على لقب نادى القرن".

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وأردف: "لدينا حصيلة بطولات وكؤوس، وأبناء الأهلى يفخرون بذلك، لا أحد يستطيع المزايدة على أخلاق حسن حمدى أو الخطيب".

واستطرد: "الخطيب عندما قرر الدخول إلى المعترك الانتخابي اختار شعار معين، بعيدا عن الأهلي فوق الجميع الذى يفسره البعض المغرضين بشكل سيئ، لكن هو تفضيل مصلحة النادي فوق المصالح الشخصية، مثل مصلحة الدولة المصرية القوية، هناك من له غرض يوميا أن يفسد حياة المصريين بالفتنة، لم يستطعيوا الفتنة بين المسلم والمسيحى، فاتجهوا للرياضة".

وأكمل: "طالبنا الجميع بعدم الانسياق وراء الفتن، وأن يظل الجمهور خلف النادي الأهلي، الجميع ملتزم بدوره داخل النادى، الجمهور هو رقم واحد من يحاسب الجماهير والإدارات واللاعبين، نخاف على جمهورنا ولا نريد تأجيج مشاعره، دور النادي هو التوعية".

وأضاف: "الأهلي بدون الدولة المصرية لن يكون قويا، نريد أن يكون الجميع فى وضع قوى، عندما فازت مصر ببطولات أمم إفريقيا، كان الفريق الكروى أفضل نادٍ فى مصر ووصل إلى كأس العالم للأندية، المنتخبات القومية يمثلها لاعبين من الأهلي، وفى فترات آخرى لاعبين من أندية آخرى مثل الزمالك والمقاولون العرب".

وتابع:" فزنا بدوري أبطال إفريقيا 2012 و 2013 بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال توقف المنافسات الكروية، كانت إرادة الله أن يكون مصدر السعادة هو النادي الأهلى، وخلال تلك الفترة كنا نسدد المستحقات رغم الأزمة الكبيرة".

وواصل مرجان: "كنا نمر بأزمة مالية، ولا يوجد سوى 5 مليون جنيه، فطلب منا الكابتن حسن حمدى أما بدء العمل فى فرع الشيخ زايد أو تسديد الرواتب، فاختارنا دفع حقوق العمال، والمحافظة عليهم".