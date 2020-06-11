رياضة | موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول مشاركة محمد صلاح ونجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول وإيفرتون يوم 21 يونيو الحالي وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن كلا من محمد صلاح وروبرتسون لم يشاركا فى آخر مباراة تدريبية لليفربول على ملعب الأنفيلد ملمحة إلى أن غياب هذا الثنائي عن تلك المباراة يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركتهما في مواجهة إيفرتون.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول سيحل ضيفاً على إيفرتون في 21 يونيو الحالي وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه كريستال بالاس يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو الحالي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين بينما سيواجه مانشستر سيتي في الثاني من يوليو المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البطولة المحلية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وأن ليفربول سيتوج بطلاً لبطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا إذا تمكن من تحقيق الفوز على كلا من إيفرتون وكريستال بالاس لكن في حال خسارة مانشستر سيتي على أرضه أمام آرسنال في 17 يونيو الحالي فسيضمن الريدز اللقب بمجرد فوزه على إيفرتون.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول الإنجليزي سيقوم بتعديل عقد محمد صلاح نجم الحمر في حال إتمام التعاقد مع الإنجليزي الشاب جادون سانشو نجم بروسيا دروتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرتبط النجم المصري مع ليفربول الإنجليزي بعقد ينتهي في يونيو 2023.