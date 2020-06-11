رياضة | النجم الساحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي النجم الساحلي عن أخر التطورات في تفاوض النادي التونسي، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"إذا كان هناك تفاوض مع أي لاعب أو مدرب لا ندلي بها أي تصريحات إلا من خلال إعلان رسمي".

وتابع :"من حق أي فريق التفاوض مع أي مدرب، هذه هي أمور سرية إلى أن يتم الإعلان".

Advertisements

وزاد :"نتابع الأخبار التي تأتي من نادي الزمالك، وأن النادي الأبيض قدم مقدم مالي جيد للمدرب الفرنسي".

وأشار :"في الوقت الحالي الفريق بدأ في التحضير لاستكمال باقي مباريات الموسم، ولا يوجد أي شيء حاليا حول التفاوض مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق".

وواصل :"نحن نبتعد في ترتيب الدوري التونسي، وتركيزنا منصب في الفترة المقبلة على التقدم في الجدول واحتلال المركز الثاني".

وعن الأزمة بين النادي التونسي ونظيره الأهلي قال :"العلاقة ممتازة بين الأهلي والنجم الساحلي، والمشكلة مع كوليبالي سيتم حلها في الوقت القريب، خاصة وأن أزمة كورونا سببت بعض المشاكل المادية".