رياضة | تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نجم الكرة المصرية السابق ولاعب الأهلي والزمالك رضا عبد العال عن الأزمة الأخيرة المثارة بين القطبين بشأن لقب نادي القرن والذى حصل عليه المارد الأحمر عام 2000.

واكد رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو انه ليس مهما من هو لقب القرن الافريقي سواء كان فريق الأهلي او الزمالك والأهم الأ يخرج هذا اللقب من مصر .

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان هذا اللقب مهم وشرف لأي نادي في مصر ، وان يكون صاحب هذا اللقب نادي مصري يُعد إضافة قوية للكرة المصرية .

وتابع ان فريقي الأهلي والزمالك من اكبر الاندية في افريقيا نظرا للبطولات التي حققوها وعدم خروج اللقب خارج الفريقين فهو شرف كبير للدوري المصري .