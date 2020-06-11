رياضة | إدارة الاوليمبى تستعد لعوده فتح الانديه بالبوابات المعقمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر إدارة الاوليمبى تستعد لعوده فتح الانديه بالبوابات المعقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة النادى الاوليمبى السكندرى برئاسة المهندس طارق السيد بتركيب عددا من بوابات التعقيم على غرار أندية الاتحاد السكندرى وأصحاب الجياد حفاظا على صحة المترددين من اعضاء النادى لأى سبب رغم تعليق النشاط الرياضى واﻹجتماعى فى الأندية الرياضيه،وذلك انطلاقا من الإجراءات اﻹحترازيه والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

كما يستعد الأوليمبي لعوده فتح الانديه للاعضاء، وعوده الحياه الي ماقبل جائحه كورونا حيث تم هذا بقرار من رئيس الوزراء باغلاق جميع الانديه ومراكز الشباب وتوقف النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد طارق السيد رئيس مجلس اداره نادي الاوليمبي أن النادي ا خذ كل الإجراءات الاحترازيه استعداد لاستئناف النشاط الرياضي والاجتماعي بعد توقف دام اكتر من ثلاث شهور .