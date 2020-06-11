رياضة | إبراهيميوفيتش يحرج إدارة ميلان قبل مواجهة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيميوفيتش يحرج إدارة ميلان قبل مواجهة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرج المهاجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيميوفيتش لاعب نادي ميلان الإيطالي إدارة الفريق الإيطالي في تدريبات النادي اليوم حيث دخل في نقاش حاد مع إيفان جازيديس المدير التنفيذي للروسونيري.

وقالت شبكة سكاي الإيطالية:" جازيديس المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي حضر مران الفريق اليوم، وتحدث مع بعض اللاعبين الكبار الذين أعربوا عن غضبهم من إدارة ميلان وجازيديس خاصة إبراهيموفيتش حيث أرادوا أن تتواصل معهم الإدارة مبكرًا عن الآن، لا سيما أنهم وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 50% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضافت الشبكة الإيطالية الشهيرة:"جازيديس قال للاعبين إن مستقبل المدرب ستيفانو بيولي لم يتحدد بعد، رغم الأنباء المنتشرة بشأن رحيله والتعاقد مع رالف رانجنيك لكن الشهرين المقبلين بمثابة اختبار للجميع في النادي، سواء لاعبين أو مدربين أو المديرين أنفسهم".

ويستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره نادي يوفنتوس يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا علي ملعب أليانز ستاديوم الدولي بمدينة تورينو.