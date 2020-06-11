رياضة | شوبير يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعودة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وقال شوبير في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت :"استقر الرأي داخل لجنة الأندية على عودة البطولات الحالية في شهر سبتمبر المقبل".

وتابع :"البطولة الجديدة ستنطلق في شهر سبتمبر أيضًا وذلك من خلال الأندية الغير متواجدة في نصف نهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا ونفس الدوري في بطولة الكونفدرالية".

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وزاد :"تم استثناء الأندية التي تشارك في الدور نصف النهائي من القيد في البطولة الجديدة".

وأشار :"مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة المقبلة تقام في الأيام التي لا يوجد بها مباريات لبطولة أوروبا والتي ستقام في شهر مايو".

وواصل :"لجنة الأندية استقرت على تطبيق اللائحة بكامل بنودها دون أي استثناءات وسيتم رفع توصية للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" بهذا الأمر".

وأتم :"هذه اللجنة تقوم برفع التوصيات إلى الاتحاد الإفريقي، وفي الغالب يوافق على هذه التوصيات".