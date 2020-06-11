رياضة | نجم آياكس بديل بن تشيلويل في ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم آياكس بديل بن تشيلويل في ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليستر سيتي يخشى رحيل الظهير الأيسر للفريق الإنجليزي بن تشيلويل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وسط وجود رغبة قوية من كلا من تشيلسي ومانشستر سيتي بالتعاقد معه.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ليستر سيتي يسعى إلى التعاقد مع نيكولاس تاجليفيكو ظهير أيسر آياكس أمستردام الهولندي وذلك لتعويض رحيل بن تشيلويل.

Advertisements

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تاجليفيكو البالغ من العمر 27 عامًا مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يضع بن تشيلويل كهدف رئيسي له في الصيف المقبل في حين قد تكلف الصفقة خزائن البلوز حوالي 90 مليون يورو كما أن مانشستر سيتي الإنجليزي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الإنجليزي.