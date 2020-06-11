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رياضة | وزير الرياضة يعلق على أزمة الزمالك والأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير يعلق على أزمة الزمالك والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ما يحدث في الفترة الحالية وحالة الاحتقان والتصريحات بين الأهلي والزمالك.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"لست راضيا على ما يحدث وأرجو من كل المسؤولين لو هناك خروج عن النص يكون عن طريق و".

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وواصل :"لا بد أن نعرف أننا في ظروف قاسية ونرى بأن هناك حالة من المجهودات داخل الدولة المصرية لمكافحة فيرس ".

وأشار :"ننشغل في هذه الفترة الحالية بكيفية عودة النشاط فهناك أمور تحدث ليست في وقتها".

وأكمل :"لا بد أن نفكر بشكل هاديء لأن الوسط الرياضي كبير ويؤثر بشكل كبير وبالتوفيق إن شاء الله في القادم".

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