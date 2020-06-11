رياضة | رابطة الليجا تشارك في حملة للترويج للسياحة في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر رابطة الليجا تشارك في حملة للترويج للسياحة في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت الحكومة الإسبانية ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والاتحاد المحلي لمنظمات الأعمال اليوم الأربعاء حملة وطنية اليوم للترويج لإسبانيا كوجهة آمنة في مجالي السياحة والرياضة.

وافقت رابطة الدوري الإسباني على الترويج لحملة (إسبانيا تنتظرك) طوال الجولات الـ11 المتبقية من البطولة التي من المقرر أن تبدأ غدا الخميس عندما يلتقي أشبيلية مع جاره اللدود ريال بيتيس.

وتحت شعار "الرياضة الآمنة ، السياحة الآمنة" ، تم تقديم الحملة في مقر رابطة الدوري الإسباني في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور إيزابيل أوليفر، وزيرة الدولة للسياحة. وإيرين لوزانو زيرة الرياضة، وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني.

وقال تيباس إنه "فخور للغاية" بأن كرة القدم المحترفة يمكن أن تستمر في المساعدة على جعل إسبانيا مرئية خارج حدودها وتساعد البلاد على التعافي اقتصاديا.

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وأوضح تيباس "تلعب كرة القدم والدوري الإسباني دورا هاماً في الترويج لإسبانيا في بقية العالم ولهذا السبب من المهم للغاية أن نكون جزءا من هذا المشروع الآن".

وأضاف رئيس الرابطة "من الدوري الاسباني ، سنفعل كل ما بوسعنا حتى تتمكن إسبانيا من المضي قدما إلى الأمام في أقرب وقت ممكن".

يستأنف الدوري الإسباني مبارياته بدون جماهير غدا بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت البلاد بشدة.

وأكد تيباس بالفعل أنه يدعم السماح لبعض المتفرجين بالعودة إلى الملاعب بمجرد أن يكون ذلك آمنا ، حتى إذا كان بإمكان بعض المناطق فتح بواباتها قبل مناطق أخرى.