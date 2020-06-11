رياضة | وزير الشباب والرياضة: سيتم فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي منتصف يونيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: سيتم فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي منتصف يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن فتح الأندية ومراكز الشباب سيكون بشكل تدريجي بداية من منتصف شهر يونيو الجاري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"منذ إعلان مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي في منتصف شهر يونيو وهناك اجتماعات متتالية لبحث هذه الألية".

وتابع :"عقدنا جلسات مع اتحاد الكرة من أجل وضع سيناريو لعودة النشاط الكروي بداية من منتصف يونيو وحتى 30 من الشهر ذاته".

وواصل :"بداية الأسبوع المقبل وتحديدا يومي السبت أو الأحد ستكون الرؤية كاملة لكافة التفاصيل، ومناقشة بعض الملفات العامة لكرة القدم، والفترة المقبلة".

وأشار :"يوم 15 من يونيو الجاري سنبدأ بعودة النشاط، وعسى لعودة الأمور إلى طبيعتها بشكل تدريجي".

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وأوضح :"يوم 15 من يونيو الجاري هو بداية فتح الأندية ومراكز الشباب لأن فترة التوقف كانت طويلة، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لفتح باب الاشتراكات من أجل الجانب الاقتصادي".

وزاد :"ليس معنى هذا أن الفرق الرياضية ستبدأ التدريبات، فمن 15 إلى 30 يونيو الجاري هي فترة للتجهيز، واستقرار الأداء الإداري لعودة النشاط".

وأوضح :"ندرك جيدا أهمية كرة القدم ومكانتها الخاصة لدى المصريين".

وزاد :"بداية أغسطس المقبل هو الموعد الأنسب لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعدما توقف لفترة".

وأكمل :"لا بد أن يكون لدى الجميع الحماس المدروس لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، والرغبة واضحة لدى الدولة لعودته مثلما فعلت العديد من الدول".