رياضة | قرار غريب من مدرب برشلونة قبل مواجهة إيبار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار غريب من مدرب برشلونة قبل مواجهة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الإسباني فكرة وضع كاميرات على مقاعد البدلاء والتي رصدت من قبل لقطات مثيرة للجدل لمساعده إيدير سارابيا.

وقال سيتين في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية:"أنا لا أرى أي مصلحة في تسجيل شخص ما في لحظة توتر، ما أود قوله سأقوله في المؤتمر الصحفي، لا يمكنك إزالة كل شيء، هناك حد، إنك تتجسس على المدرب ببساطة".

وعن إمكانية خوض مباريات دوري أبطال أوروبا من مباراة واحدة، علق سيتيين قائلاًُ:"أُفضل لعب مباراتين كما هو الحال دائمًا، إن لعب مباراة واحدة يقلل من الفرص ولا يبدو لي أن اللعب بمباراتين في مكان واحد أمرًا سيئاً ولن يكون لأحد ميزة".

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وعن وضع البرسا في الدوري الإسباني، قال سيتيين:"وضعنا أفضل من ريال مدريد، ربما سنخسر كلانا النقاط لكن في دوري أبطال أوروبا المنافسة مختلفة. في الليجا، يمكنك إصلاح أي خطأ".

وعن إمكانية تعاقد برشلونة مع نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز معًا، اختتم سيتين تصريحاته قائلاً:"أنا أُركز على ما لدي، الوضع صعب، ليس واضحًا بعد ما قد يحدث".