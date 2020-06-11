رياضة | أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة نجلة خالد الغندور بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة نجلة خالد الغندور بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساندت قناة النادي الأهلي، خالد الغندور مُقدم البرامج بقناة نادي الزمالك، والذي أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة إبنته زينة بفيروس كورونا "كوفيد 19.

وكتبت قناة الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«قناة الأهلي تتمنى الشفاء العاجل لكريمة الإعلامي خالد الغندور، بعدما أعلن إصابتها بفيروس كورونا.