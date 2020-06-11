رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سانتا كلارا و فيتوريا سيتوبال في الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سانتا كلارا و فيتوريا سيتوبال في الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل سانتا كلارا مع مضيفه فيتوريا سيتوبال ايجابياً 2 / 2، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وتقدم سانتا كلارا عن طريق تياجو سانتانا من ضربة جزاء في الدقيقة 38، قبل أن يدرك فيتوريا سيتوبال التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق هيلدبيرتو بيريرا، ثم أضاف زميله ميركو انتونتشي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 86 سجل كرايسان هدف التعادل لفريق سانتا كلارا.

ورفع سيتوبال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر ، فيما رفع سانتا كلارا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن