رياضة | فيفا يغرم استقلال طهران 550 ألف دولار لصالح شايفر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيفا يغرم استقلال طهران 550 ألف دولار لصالح شايفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، بتغريم فريق استقلال طهران الإيراني 550 ألف دولار لمدربه الألماني السابق وينفريد شايفر.

وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الأربعاء، ان أحمد سعداتماند المدير العام لنادي استقلال طهران قال إن فريقه تلقى رسالة من فيفا تلزمهم بدفع قيمة التعويض في غضون خمسة أيام.

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تقدم شايفر /70 عاما، بشكوى ضد النادي لفيفا بدعوى انتهاك العقد، خلال فترة تدريبه استقلال طهران في الفترة من أكتوبر 2017 حتى إقالته في أبريل 2019 ، علما بأن عقده مع الفريق الإيراني كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2020.

قال سعداتماند إن توفير هذه الأموال في مثل هذه الفترة القصيرة يمثل "مشكلة كبيرة". كما أنها تشكل أيضا مشكلة تقنية للنادي لأنه لا يمكن للبلاد إجراء أي تحويلات مصرفية دولية بسبب العقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.