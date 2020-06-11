شكرا لقرائتكم الشامي: اللجنة الخماسية أخطأت بإقامة مباراة القمة بقرعة حرة وهي ليست صاحبة قرار لعبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بضرورة أظهار بنود اللائحة الجديدة الخاصة باتحاد الكرة بدلا من تسريبها للإعلام، وكذلك إظهار السيناريوهات الخاصة بعودة الدوري، من أجل استطلاع رأي الأندية وإطلاعها على كل السيناريوهات

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تاييم سبورتس 2: اللجنة الخماسية مكنش عندها خبرة لما عملت مباراة الأهلي والزمالك قرعة حرة لأنها قرار الأمن، الموسم الماضي كان الأصعب بسبب تغيير نظام البطولات الافريقية بجانب تغيير موعد بطولة أمم إفريقيا عكس الموسم الحالي

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تابع: اللجنة الخماسية كانت تستطيع حل جميع ازمات توقف الدوري لو كانت أنشأت رابطة للأندية، وعدم وجود رابطة تسبب أيضا في إحداث فجوة بين اللجنة الخماسية والأندية، بخلاف أن اللجنة الخماسية التزمت الصمت طوال 3 شهور فترة توقف النشاط منتظر قرارا من رئاسة مجبس الوزراء باعادة النشاط.

أكمل: اللجنة الخماسية لا تواجه الأزمات بعكس مجلسنا الذي كان يواجه الأزمات بكل قوة حتى بعد الخسارة من غانا بنتيجة 6 / 1 واجهنا وتحملنا المسئولية، متمنيا استمرار اللجنة الخماسية لمدة عام آخر، على أن تكون مدة المجلس القادم 3 سنوات، وفي كل الأحوال الانتخابات ستقام لمدة عام واحد لأن اللجنة الأولمبية لن تعتمد لائحة مخالفة لقانون الرياضة.