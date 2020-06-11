شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: غير راضى عن حالة الاحتقان الموجودة بين المسئولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إنه غير راض عن حالة الاحتقان الموجودة حالياً في الرياضة موضحا أنه يتمنى من المسئولين أن يتخذوا الإجراءات القانونية بدلاً من حالة التراشق التي تحدث الآن.

أضاف صبحي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير، عبر قناة "أون تايم سبورتس" أنه عقد اجتماعا مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لابلاغه بعودة النشاط الرياضي مرة اخرى بداية من 15 يونيو، حيث ستقوم الاندية بفتح ابوابها ومراكز الشباب".

تابع وزير الرياضة:"من 15 الى 30 يونيو، هى فترة تجهيز فقط لعودة النشاط، ولن تعود الاندية للتدريبات"، مضيفا:"الصورة لعودة النشاط الرياضي ستتضح يومي السبت أو الأحد المقبلين".

واختتم:" الحفاظ على بقاء مقر الكاف بالقاهرة انتصار كبير لمصر".