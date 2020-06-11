شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الفتنة لن تشتعل بين أبناء الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي الذى يقدمه على فضائية النادي الأبيض، إن هناك من يريد إشعال الفتنة بين أبناء نادي الزمالك، نحن نحترم بعضنا البعض، ولو حدث اختلافات في وجهات النظر فالأمر طبيعي ولا يصل للكراهية.

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وتابع نجم الزمالك الأسبق: "أطالب من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بالهدوء، يتم نشر الفيديوهات من أجل إحداث فتنة ويتم تجاهل فيديوهات أخرى حدث بها تصالح أو أي أمور أخرى".