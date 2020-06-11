شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن أزمة نادي القرن: المهم أن اللقب مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية، ان هذا اللقب مهم وشرف لأي نادي في مصر ، وان يكون صاحب هذا اللقب نادي مصري يُعد إضافة قوية للكرة المصرية .

وتابع ان فريقي الأهلي والزمالك من اكبر الاندية في افريقيا نظرا للبطولات التي حققوها وعدم خروج اللقب خارج الفريقين فهو شرف كبير للدوري المصري