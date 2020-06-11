شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يعلن عودة النشاط رسميا في الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن الموعد الأنسب لعودة النشاط الرياضى المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد بداية من أغسطس المقبل.

أضاف صبحى خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير :" 15 /6 بداية عودة بعض الأمور لطبيعتها منها فتح الأندية ومراكز الشباب، ومن هذا التاريخ أيضا سيكون فترة التجهيز لعودة النشاط وقد نرى ذلك في شهر أغسطس مع الرغبة الأكيدة لدى الدولة في العودة".

تابع صبحى:" نسعى لعودة الأمور لطبيعتها بشكل تدريجى بداية من نصف هذا الشهر 15و يونيو سيشهد فتح الأندية ومراكز الشباب خاصة أننا ندرك جيدا أهمية كرة القدم ومكانتها عند المصريين".

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وواصل صبحى:" من 15 حتى 30 يونيو ستكون فترة التجهيز لعودة النشاط وبداية أغسطس المقبل الموعد الأنسب لعودة النشاط الكروي".

وأكمل :" نسبة عودة النشاط الرياضي تغيرت للأفضل بشكل كبير عن 50/50 وقرار العودة يشمل كل الألعاب وليس كرة القدم فقط .. والأسبوع المقبل سيشهد الضوابط التي سنعود بها".