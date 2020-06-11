شكرا لقرائتكم الشامي: لن أترشح على رئاسة الجبلاية في وجود أبو ريدة وشوبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على أنه لن يترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة اذا ما تم الغاء منصب النائب بانتخابات الجبلاية، مستبعدا فكرة الترشح على مقعد الرئاسة ضد هاني أبو ريدة أو أحمد شوبير ، وسيفضل الترشح على منصب النائب، ولكن من الممكن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة لو لم يترشح أبو ريدة وشوبير على المقعد

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تاييم سبورتس 2: إن اللجنة الخماسية لا تدير الملفات التي تهم الكرة المصرية باحترافية ولكن قد تدير جزء منها باحترافية فقط، معتبرا أن انتخابات 2005 كانت الأقوى قي تاريخ انتخابات اتحاد الكرة.

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كشف أن أحد أعضاء مجلس إدارة جمال علام تعمد قطع الكهربا ءعن اجتماع العادية للجمعية العمومية، مشيرا إلى أن عامر حسين مكسب لأي قائمة في انتخابات اتحاد الكرة.

اتفق الشامي مع تعرض وائل جمعة لجزء من الخيانة في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة، مطالبا بأن يكون المشرف على منتخب مصر والمتحدث الرسمي من اختصاص رئيس اتحاد الكرة باعتباره مركزا حساسا.