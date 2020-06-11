رسميًا.. وزير الرياضة يعلن عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري





كشف الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن النشاط سيعود إلي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا ان بداية من 15 يونيو ستعود الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين وسيتم الإعلان يوم السبت والأحد المقبلين علي كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات، وعلي الأندية ان تستعد للعودة، ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الأندية للمنشآت والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.

كما وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ووزارة الشباب والرياضة علي تحمل تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة في حالة موافقة الحكومة المصرية علي عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة وتحديدا منتصف شهر يوليو المقبل، خاصة وان أغلب الاندية أبدت رفضها لفكرة تحمل التكلفة المادية نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها منذ توقف النشاط منتصف شهر مارس الماضي .

علي صعيد متصل ، اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على اتحاد الكرة، ضرورة إجراء أول فحص طبي على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدوري حال عودته بـ72 ساعة، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، إن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة في الدوري بثلاث أيام.