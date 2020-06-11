ستوك سيتي الإنكليزي يكشف إصابة مدربه بفيروس كورونا

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لندن: كشف نادي ستوك سيتي لكرة القدم المشارك في دوري الدرجة الإنكليزية الأولى (الثانية عمليا) إصابة مدربه الإيرلندي الشمالي مايكل أونيل بفيروس كورونا المستجد، ما أدى لإلغاء مباراة ودية كانت مقررة الثلاثاء ضد مانشستر يونايتد.

وكان من المقرر ان يخوض لاعبو ستوك مباراة ودية ضد "الشياطين الحمر" في مقر كارينغتون للتدريب التابع للأخير أمس، لكن تم إلغاؤها قبل وقت قصير من موعدها بسبب إصابة المدرب.

وأكد ستوك في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء ان "المدرب مايكل أونيل خضع لفحص +كوفيد-19+ جاءت نتيجته إيجابية، بعد الجولة الأحدث من الفحوص التي أجريت الإثنين" في الثامن من حزيران/يونيو.

وأوضح ان أونيل (50 عاما) خضع سابقا لخمس جولات من الفحوص "جاءت نتيجتها سلبية"، وهو سيتبع الآن "التوجيهات اللازمة ويخضع لفترة من العزل، على ان يستمر بالتواصل الافتراضي مع جهازه الفني واللاعبين".

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وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية ان أونيل لم تظهر عليه أي من عوارض "كوفيد-19"، مشيرة الى ان يونايتد أكد عدم مخالطة أي من أفراده لأونيل قبل إلغاء المباراة.

وعلقت منافسات كرة القدم الإنكليزية اعتبارا من منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر ان تستأنف الأسبوع المقبل.

وتستكمل مباريات الدوري الممتاز اعتبارا من 17 حزيران/يونيو. أما في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، فيخوض ستوك مباراته الأولى بعد العودة ضد ريدينغ في 20 الجاري.

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