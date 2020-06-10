شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا بعد تخطي فرانكفورت بثنائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب فريق بايرن ميونخ موعداً مع فريق باير ليفركوزن، في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا، بفوزه في مباراة الدور نصف النهائي على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 2-1.
أنهى الفريق البافاري شوط المباراة الأول متقدماً بهدف سجله اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش بكرة رأسية عند الدقيقة الرابعة عشر.
وتمكن فريق آينتراخت فرانكفورت من تسجيل هدف التعادل بواسطة لاعبه داني دا سيلفا، في الدقيقة الـ 69 من عمر المواجهة.
ولكن إصرار بايرن ميونخ على الفوز كان أقوى، حيث سجل الهداف البولندي روبرت ليفاندوسكي هدف التأهل عند الدقيقة 75 من مجريات اللقاء.
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