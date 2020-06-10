شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 15 مليون دولار.. أرباح رونالدو من «إنستجرام» تتجاوز راتبه في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، قائمة الرياضيين الذين حققوا أعلى أرباح بين مستخدمي «إنستجرام» خلال العام الماضي، وفقا لـ«Foxsports».
وبلغ إجمالي إيرادات الدون رونالدو نحو 50.3 مليون دولار، خلال العام الماضي، وذلك بعد أن نشر النجم البرتغالي 43 إعلانا عبر تطبيق «إنستجرام» وحصل على (1.17) مليون دورلار مقابل كل منشور.
وبالتالي، فإن أرباح رونالدو التي حصل عليها بفضل نشره إعلانات عبر «إنستجرام» تتجاوز راتبه السنوي الذي يحصل عليه في فريق يوفنتوس، وقدره 33 مليون دولار.
وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في المركز الثاني، برصيد (30.4) مليون دولار، وتلاه في المرتبة الثالثة لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوخلي، برصيد (15.7) مليون دولار.
وتقاسم قائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وقائد المنتخب البرازيلي نيمار، المركزين الرابع والخامس، برصيد (11.6) مليون دولار لكل منهما.
وكسب رونالدو أموالا من «إنستجرام» أكثر من ميسي ونيمار وبيكهام مجتمعين.
وأعلنت مجلة «فوربس» الشهيرة، في 5 يونيو، أن رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يتجاوز حاجز مليار دولار. وحصد النجم البرتغالي خلال 17 عاما من مسيرته الاحترافية، 650 مليون دولار، من الرواتب التي حصل عليها من مختلف الأندية (مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس)، بينما كسب الأموال المتبقية من عقود مع الشركات.
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