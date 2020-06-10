شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناقد الرياضي محمد صيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقد الاعلام الرياضى واحد من كبار الصحفيين بوفاة الاستاذ محمد صيام الناقد الرياضى الشهير بجريدة الأهرام.

واشتهر صيام بأراءه القوية التي كان يخرج بها عبر مقالاته في الأهرام أو من خلال البرامج الفضائية الرياضية المختلفة.

ونعى عدد من الاعلاميين فقيد الاعلام الرياضة المصرى، والذى تسببت وفاته في صدمة داخل الوسط الرياضى.