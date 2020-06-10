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وفاة الناقد الرياضي محمد صيام

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقد الاعلام الرياضى واحد من كبار الصحفيين بوفاة الاستاذ محمد صيام الناقد الرياضى الشهير بجريدة الأهرام.

واشتهر صيام بأراءه القوية التي كان يخرج بها عبر مقالاته في الأهرام أو من خلال البرامج الفضائية المختلفة.

ونعى عدد من الاعلاميين فقيد الاعلام المصرى، والذى تسببت وفاته في صدمة داخل الوسط الرياضى.

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