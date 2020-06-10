شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يترقب عرضا خارجيا للموافقة على رحيل كريم العراقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عرضا خارجيا للموافقة على رحيل كريم العراقى ظهير أيمن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن النادى البورسعيدى بعد المستوى الجيد الذى قدمه خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى أقيمت بالقاهرة وحصل الفراعنة على لقبها وصعدوا لاولمبياد طوكيو التى ستقام الصيف المقبل .

كان مسئولو الزمالك تواصلوا مع نظرائهم بالمصرى من اجل التعاقد مع كريم العراقى لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض إلا أن إيقاف القيد للفريق البورسعيدى من الإتحاد الدولى على خلفية ازمة الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى جعلت الإدارة تتمسك بكافة اللاعبين وترفض الإستغناء عن أى لاعب فى الوقت الحالى لحين معرفة مصير الإستثناف المقدم للفيفا بشأن العقوبة الموقعة على الفريق .

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من ناحية أخرى يدرس مسئولو المصرى البورسعيدى تعديل عقد الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة خوفا من رحيله ولإقناعه بالإستمرار مع الفريق فى ظل العروض التى وصلته من الدورى التونسى الذى اقترب من العودة مرة أخرى بعد جائحة وباء كورونا التى ضربت العالم باكلمه منذ بداية العام الحالى .

كانت أنباء قد تناثرت خلال الفترة الماضية عن رغبة مسئولى الزمالك وبيراميدز فى التعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع النادى البورسعيدى وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة سواء بالدورى أو الكونفيدرالية الأفريقية