شكرا لقرائتكم طارق يحيي: إثارة البلبلة حول مصير فرجاني مع الزمالك غير مفهومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي الذى يقدمه على فضائية النادي الأبيض: "مش فاهم ليلة في اصرار على احداث بلبلة حول استمرار فرجاني ساسي من الزمالك"

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وعن رغبة الإسماعيلي في التخلى عن بعض نجومه تابع نجم الزمالك الأسبق: "أتمنى أن يتراجع الإسماعيلي عن بيع عمر الوحش وشكري نجيب لأن رحيلهما خسارة كبيرة".

ووصف إيدر الكرة المصرية، أيمن حفنى لاعب المقاصة المعار للمقاولون العرب باللاعب الرائع قائلا:"أيمن حفني لديه قدرات كروية غير طبيعية".