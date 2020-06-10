شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يُجهز 7 مقترحات في خطة سيناريوهات استكمال أو إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ما ستسفر عنه قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء ، بشأن استئناف النشاط الرياضى وتحديدا كرة القدم واستكمال بطولة الدورى من عدمه خلال شهر يوليو المقبل. وكذلك بالنسبة لعودة النشاط الرياضي عموما واستكمال الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث. وجهز اتحاد الكرة 7 مقترحات في خطة سيناريوهات استكمال أو إلغاء الدوري سواء بالاستمرار أو الإلغاء. 4 مقترحان ضمن سيناريوهات حال استكمال الدوري 1ـ إخطار الأندية بالعودة للتدريبات فورا 2ـ استئناف المباريات فى موعد أقصاه شهر من بدء التدريبات 3ـ إخطار الأندية بالإجراءات الطبية وأبرزها : - إجراء كشف طبي للجميع - التباعد الاجتماعي فى الفترة الأولى من التدريبات Advertisements - شنطة طبية لكل فرد - عزل أفراد الفريق فى فندق عند انطلاق المنافسات 4ـ تحديد الملاعب والفنادق المستضيفة للمباريات 3 مقترحات ضمن سيناريوهات إلغاء الدورى 1ـ تجهيز موعد للدوري الجديد 2ـ إقامة مسابقة كأس مصر فى شهر أغسطس 3ـ البحث عن سيناريو هل سيتم تحديد بطل للمسابقة الملغاة والهابطين أم لا؟.

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