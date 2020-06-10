شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تُلغي احتفالية الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأعتذر الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم اتتشار الفيروس وبداية العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".

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وقال طارق يحيي ، أن نجوم الاتحاد السكندري ضيوف الحلقة اعتذروا عن الحضور بعد سماع خبر إصابة إبنة خالد الغندور بفيروس كورونا .

وأعلن الاعلامى خالد الغندور عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إصابة ابنته زينه فيروس كيورونا المستجد قائلا " إصابة ابنتى بكورونا والحمد لله " .