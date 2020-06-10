شكرا لقرائتكم قناة الزمالك تُلغي احتفالية الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأعتذر الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم اتتشار الفيروس وبداية العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".
وقال طارق يحيي ، أن نجوم الاتحاد السكندري ضيوف الحلقة اعتذروا عن الحضور بعد سماع خبر إصابة إبنة خالد الغندور بفيروس كورونا .
وأعلن الاعلامى خالد الغندور عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إصابة ابنته زينه فيروس كيورونا المستجد قائلا " إصابة ابنتى بكورونا والحمد لله " .
كانت هذه تفاصيل خبر قناة الزمالك تُلغي احتفالية الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.