شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يرفض حسم صفقاته قبل تحديد مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى الإستعجال فى حسم ملف الصفقات الجديدة لزعيم الثغر خلال الفترة الحالية لحين حسم ملف مسابقة الموسم الحالى سواء بالإستمرار أو الإلغاء فى ظل رغبة المدير الفنى فى الإستفادة من جميع اللاعبين حال استكمال مسابقة الإيجيبشين ليج .

كان طلعت يوسف حدد احتياجاته فى بعض مراكز الفريق التى تحتاج لتدعيم لكنه فى الوقت نفسه طلب مهلة لتحديد اللاعبين الذى يرغب فى التعاقد معهم فى ظل غموض المسابقة حتى الآن .

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يذكر أن طلعت يوسف من المدربين المعروف عنهم التأنى فى اختيار اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معه نظرا لأنه لديه استراتيجية خاصة فى اللعب مع أى فريق يقوده .

من ناحية أخرى انتقد طلعت يوسف، القصور الموجود فى لوائح اتحاد الكرة بشأن المواسم التى يتم إلغاؤها دون تحديد بطل، وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أنا من أنصار اللوائح فيما يخص تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء الدورى، ولكن المواسم التى تم إلغاؤها لم يتم تحديد بطل لأن لوائح اتحاد الكرة لا يوجد فيها نص صريح بذلك وهذا يمثل علامة استفهام كبيرة".

وقال طلعت يوسف، "ده قصور كبير فى لائحة الجبلاية، أعلم أن أزمة كورونا غير متوقعة ولكننا لغينا مواسم قبل ذلك لماذا لم نعالج هذا القصور فى اللوائح بحيث يكون لدينا سند واضح وصريح نلجأ له فى مثل هذه الحالات دون أى جدل يثار فى هذا الشأن، أطالب المسئولين بالجبلاية بعلاج هذا القصور فى اللوائح".