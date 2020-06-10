شكرا لقرائتكم طبيب منتخب تونس: لا يوجد إصابات بكورونا في معسكر النسور.. وساسي وبن يوسف بحالة جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سهيل الشملي طبيب منتخب تونس أن الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج كان على تواصل مع جميع اللاعبين التونسيين منذ انتشار فيروس كورونا

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تاييم سبورتس 2: طبقنا البروتوكول الطبي الذي أوصت به وزارة الصحة التونسية بجانب إجراء التحاليل الطبية اللازمة للاعبين، ولا يوجد أية إصابات بكورونا، والإدارة الطبية في الاتحاد التونسي ستشرف على مباريات الدوري حال عودته في بداية أغسطس المقبل.

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تابع: قدمنا كتيب خاص بالبروتوكول الطبي من الصادر من اللجنة الطبية بالاتحاد التونسي الى جمع الاندية، مشيرا إلى أنه في حالة اصابة اي لاعب في المنتخب او الدوري التونسي بكورونا سيتم عزله منفردا في منزله

شدد على فرجاني ساسي لاعب الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي، في حالة جيدة ، ويتدربان مع المنتخب التونسي من أجل استعادة لياقتهما البدنية