شكرا لقرائتكم قناة الأهلى تتمنى الشفاء لابنة خالد الغندور من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى قناة الأهلى الشفاء لابنة خالد الغندور الذى أعلن الأخير إصابتها بالفيرس اللعين حيث نشرت الصفحة الرسمية للقناة صورة الغندور معلقة:" تمنياتنا بالشفاء العاجل". كشف الإعلامى خالد الغندور عن إصابتة ابنته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما اودي بحياة الألآف. Advertisements واعتذر الغندور عن عدم الظهور في حلقة مساء اليوم الأربعاء من برنامج (زملكاوي) عبر قناة نادي الزمالك.





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