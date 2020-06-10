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قناة الأهلى تتمنى الشفاء لابنة خالد الغندور من كورونا

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جدة - عمرو شويل تمنى قناة الأهلى الشفاء لابنة خالد الغندور الذى أعلن الأخير إصابتها بالفيرس اللعين حيث نشرت الصفحة الرسمية للقناة صورة الغندور معلقة:" تمنياتنا بالشفاء العاجل".

كشف الإعلامى خالد الغندور عن إصابتة ابنته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما اودي بحياة الألآف.

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واعتذر الغندور عن عدم الظهور في حلقة مساء اليوم الأربعاء من برنامج (زملكاوي) عبر قناة نادي الزمالك.

 


 

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