شكرا لقرائتكم محمد يوسف: وائل جمعة أفضل مدافع فى تاريخ الأهلى وحجازى وسعد حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف نجم الأهلى السابق، أن وائل جمعة أفضل مدافع فى تاريخ الأهلى على مر العصور، بسبب بطولاته.

وقال محمد يوسف فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": أن إبراهيم يوسف وماهر همام وهانى رمزى ووائل جمعة أفضل مدافعين فى تاريخ مصر، مؤكدا أن وائل جمعة أفضل مدافع فى تاريخ الأهلى على مر العصور، بسبب كثرة بطولاته.

وأضاف محمد يوسف، "أن أحمد حجازى وسعد سمير هما أفضل المدافعين حاليا من وجهة نظرى، وأن مانويل جوزيه ومحمود الجوهرى هما أكثر المدربين الذين استفاد منهما".

وعن تدريب المنتخب، قال مدرب الأهلى السابق: "أطمح أن أكون مدرب منتخب مصر الأول وفكرة الرجل الثانى حسب الذى سأعمل معه، مؤكدا أن العلاقات القوية فى اتحاد الكرة تساعدك على إتاحة الفرص ولكن لا تضمن الاستمرارية، فلازم تكون جدير بهذه الفرصة وإلا ستكون في طى النسيان".

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وعن خماسية صن داونز، قال مدرب الأهلى السابق: كل الظروف كانت غير طبيعية فى سقوط الأهلى بخماسية أمام صن داونز، حيث أن الفريق تعرض لإرهاق كبير قبل المباراة بعدما خاض مباراتين قويتين أمام الزمالك فى ل الأمطار الكبيرة والتى أثرت على الفريق قبل السفر للإسكندرية لمواجهة الاتحاد التى حسمها الأهلى فى الدقائق الأخيرة ثم السفر يوم 4 لجنوب أفريقيا ولعب المباراة يوم 6".

وأوضح محمد يوسف: أن كل الفريق كان خارج حالته الطبيعية، وطلبت من اللاعبين بين الشوطين إيقاف النتيجة لهدفين وإغلاق الملعب ولكن الأمور جاءت على عكس المتوقع واستقبل الفريق 3 أهداف أخرى، مؤكدا كل الفريق يتحمل هزيمة صن داونز التاريخية وليس المدرب فقط".

وأضاف مدرب الأهلى السابق: لا أؤمن بأن السحر سبب هزيمة الأهلى، لأننى أحللها فنيا بعيدا عن هذا الكلام، مؤكدا أن جماهير الأهلى لا تتذكر للأوروجويانى لاسارتى إلا هذه الهزيمة رغم أنه توج بالدورى لأن الفوز بالدورى أصبحت حاجة عادية".

وأكد محمد يوسف، أن فايلر هيأ كل الظروف المناسبة لتخطى عقبة صن داونز واستفاد من تجربة لاسارتى، واستفاد من حماس لاعبى الأهلى الذين كانوا يتمنون مواجهة صن داونز لرد الاعتبار".