شكرا لقرائتكم محمد يوسف: السحر مالوش علاقة بخماسية صن داونز وفايلر استفاد منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف نجم الأهلى السابق، الظروف كانت غير طبيعية فى سقوط الأهلى بخماسية أمام صن داونز في بطولة أفريقيا.

وقال محمد يوسف فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": كل الظروف كانت غير طبيعية فى سقوط الأهلى بخماسية أمام صن داونز، حيث أن الفريق تعرض لإرهاق كبير قبل المباراة بعدما خاض مباراتين قويتين أمام الزمالك في ل الأمطار الكبيرة والتي أثرت على الفريق قبل السفر للإسكندرية لمواجهة الاتحاد التي حسمها الأهلى في الدقائق الأخيرة ثم السفر يوم 4 لجنوب أفريقيا ولعب المباراة يوم 6".

وأوضح محمد يوسف: أن كل الفريق كان خارج حالته الطبيعية، وطلبت من اللاعبين بين الشوطين إيقاف النتيجة لهدفين وإغلاق الملعب ولكن الأمور جاءت على عكس المتوقع واستقبل الفريق 3 أهداف أخرى، مؤكدا كل الفريق يتحمل هزيمة صن داونز التاريخية وليس المدرب فقط".

وأضاف مدرب الأهلى السابق: لا أؤمن بأن السحر سبب هزيمة الأهلى، لأننى أحللها فنيا بعيدا عن هذا الكلام، مؤكدا أن جماهير الأهلى لا تتذكر للأوروجويانى لاسارتى إلا هذه الهزيمة رغم أنه توج بالدورى لأن الفوز بالدورى أصبحت حاجة عادية".

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وأكد محمد يوسف، أن فايلر هيأ كل الظروف المناسبة لتخطى عقبة صن داونز واستفاد من تجربة لاسارتى، واستفاد من حماس لاعبى الأهلى الذين كانوا يتمنون مواجهة صن داونز لرد الاعتبار".

وعن فشل كارتيرون مع الأهلى، قال محمد يوسف: إن كارتيرون مدرب مميز وأتظلم في الأهلى لأنه لم يملك أى أوراق قوية تساعده على النجاح ورغم ذلك وصل لنهائى أفريقيا وخسر بسبب الأحداث في تونس.

وتابع مدرب الأهلى السابق: الأجواء في تونس ظلمت كارتيرون مع الأهلى بخسارة اللقب أمام الترجى من اعتداءات على أتوبيس الأهلى وإصابة هشام محمد، والتي أدت لحالة من الارتباك داخل الفريق، مؤكدا أن كارتيرون لم يطلب من وليد أزارو أن يقطع قميصه في مباراة الذهاب".

وأوضح محمد يوسف، "أن كارتيرون مشى من الاهلى قبل التعاقدات في يناير، على عكس ما وجد فى الزمالك حاليا، حيث يملك كل مقاومات النجاح بسبب إمكانيات اللاعبين فى كل المراكز من فرجانى ساسى ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى".