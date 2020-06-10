شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: أتمنى الشفاء لابنة خالد الغندور من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى الشفاء لابنة خالد الغندور الذى أعلن الأخير إصابتها بالفيرس اللعين. قال مستشار التعاقدات فى النادى فى تصريحات خاصة :" أتمنى أن تمضى أزمة وباء كورونا على خير وربنا يحفظ مصر والمصريين". كشف الإعلامى خالد الغندور عن إصابتة ابنته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما اودي بحياة الألآف. Advertisements واعتذر الغندور عن عدم الظهور في حلقة مساء اليوم الأربعاء من برنامج (زملكاوي) عبر قناة نادي الزمالك.

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