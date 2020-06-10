شكرا لقرائتكم التعاون يعلن رحيل البرتغالي ماتشادو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم يوم الأربعاء إنهاء ارتباطه مع المدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو. وكتب المركز الإعلامي للتعاون على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب البرتغالي ريكاردو ماتشادو نظير الـ5 مواسم التي مثل فيها التعاون. وانضم ماتشادو صاحب الـ31 عاماً لصفوف فريق التعاون في يوليو 2015 قادماً من دينامو بوخارست الروماني يعقد يمتد حتى يوليو 2017، قبل أن يقوم بتجديد عقده حتي يونيو 2020.

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