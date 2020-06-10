شكرا لقرائتكم أتلتيكو يرحب باستضافة مباريات ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‬قال إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنه سيكون سعيدا إذا خاض الغريم ريال مدريد مبارياته الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في استاد واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو في فترة تجديد استاد سانتياغو برنابيو.

وقرر ريال مدريد الإسراع في أعمال ترميم استاده وخوض بقية مبارياته في الدوري في ملعب التدريب الخاص به عند استئناف الموسم، الذي تعطل بسبب جائحة فيروس كورونا، نظرا لأن المباريات ستقام في غياب الجماهير.

لكن الحكومة الإسبانية تبدو الآن منفتحة على السماح للجماهير بالعودة للمدرجات بأعداد مخفضة بمجرد حصول كل مناطق البلاد على الضوء الأخضر لعودة التجمعات.

وربما يعني هذا أن برشلونة متصدر الدوري قد يلعب مبارياته أمام نحو 30 ألف مشجع في استاد كامب نو، لكن ريال مدريد لن يحظى سوى بنحو 1800 مشجع في استاد ألفريدو دي ستيفانو الذي يسع لستة آلاف مقعد.

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وقال سيريزو خلال مناسبة يوم الأربعاء عن إمكانية لعب ريال مدريد في واندا كحل مؤقت: لا يجب أن يشكك أحد في استعدادنا لمساعدة ريال مدريد.

وسمح ريال لجاره أتلتيكو باللعب في سانتياغو برنابيو في أول مباراة له بموسم 1996-1997 عندما كان استاد أتليتيكو السابق فيسنتي كالديرون غير جاهز.

وتقدر تكلفة أعمال تطوير استاد برنابيو، المتوقع أن تكتمل في 2023، بنحو 575 مليون يورو (654.52 مليون دولار) وتتضمن بناء سقف متحرك ووضع لوحة تتحرك 360 درجة.

كما ستلتف حول الاستاد واجهة من التيتانيوم لكن لن تتغير سعة الاستاد وتستضيف 81 ألف مشجع.