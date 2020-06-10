بعد أزمته مع الأهلي ..هاشتاج رفع الحصانة عن مرتضى يتصدر تويتر

خلال الساعات القليلة الماضية، أطلقت جماهير النادي الأهلي هاشتاج “رفع الحصانة عن مرتضى” بعد الهجوم والتجاوزات التي أطلقها رئيس نادي الزمالك ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ومجلس الإدارة.



تصدر هاشتاج رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الحملة التي أطلقتها جماهير النادي الأهلي.

وشهدت الفترة الأخيرة هجوم كبير من جانب مرتضى منصور ضد محمود الخطيب ومجلس إدارة القلعة الحمراء، ظهرت شدتها بعد بيان النادي الأهلي الذي ذكر فيه اسم نادي الزمالك موضحاً أن رئيسه قدم العديد من البلاغات ضد القلعة الحمراء ومجلس إدارته على خلفية اتهامات باطلة تضامناً مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني في خصومته ضد الأهلي.

وجاء تصدر هاشتاج رفع الحصانة عن مرتضى بالتزامن مع إعلان النادي الأهلي تقديمه ثلاث بلاغات للنائب العام ضد تجاوزات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك انتقد خلاله غض الطرف عن رفع الحصانة عن مرتضى منصور وخضوعه للتحقيق أمام الجهات المختصة حسب نص القانون مثلما يحدث مع بقية أفراد الشعب المصري.

ورد مرتضى منصور على تقديم الأهلي بثلاثة بلاغات ضده، بإعلانه في بيان رسمي تقديم بلاغ ضد قناة النادي الأهلي الخاصة للمجلس الأعلى للإعلام، بعد الهجوم الذي تعرض له خلال إحدى حلقات القناة التي استضافت المستشار القانوني السابق للقلعة البيضاء ووصفه في البيان بالأشخاص المأجورين بغرض الإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته.

كما سبق وتساءل النادي الأهلي لمجلس النواب عن كيفية حصوله على حقوقه من رئيس الزمالك في ظل رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.

فيما خاطب الأهلي المجلس الأعلي للإعلام من أجل حسم موقفه النهائي من الشكاوي التي تقدم بها ضد رئيس الزمالك بعد الاتهامات الكاذبة التي وجهها لمجلس إدارة القلعة الحمراء حسب وصف بيان الأحمر.

ومازلت حملة رفع الحصانة عن مرتضى في تزايد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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أزمة مرتضي منصور مع شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، هجوما شرسًا على مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر برنامج “مع شوبير” الذي يقدمه عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “ما حدث في الأيام الماضية، أمر لا يصدقه عقل ولا يقره القانون، ما حدث كان أمام مرأى ومسمع الجميع، وانتهاك أعراض وأشخاص وانتهاك سياسات”.

وتابع شوبير: “كان حلم جماهير الزمالك، أن يكون لهم قناة خاصة بهم، وحدث هذا في عهدك المصون، أنت مالك بالأندية الأخرى خليك في ناديك”.



وواصل: “للأسف كل الكلام إللي بيتقال كلام فارغ، أنت مالك لاعب يحصل على 90 ألف جنيه في اليوم..أنت مالك خليك في ناديك ولوائحك وركز في ناديك، لكي تحصل على لقب القرن الجديد”.

واستمر شوبير: “إيه الأفلام اللي شغالة دي والمواضيع دي، مين أبوسنيدة اللي هيدخل اتحاد الكرة لكي يحصل على عقود اللاعبين، احترم عقول الناس، المشكلة أنك تقول الكلمة وعكسها”.

وأتم شوبير حديثه في هذا الصدد: “أطلب رفع الحصانة عنك، لكي تواجه التهم الموجهة لك”، مشيرًا إلى أن الحصانة لا تحمي سوى الفاسد”.

ومن ناحية أخرى، تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور يوم الأربعاء الموافق 10-6-2020، ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي واستضافتها أحد الأشخاص للإساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته⁦، وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابه على “فيس بوك” أن قناة الأهلي قامت باستضافة أحد الاشخاص المأجورين في الفترة الماضية للهجوم على رئيس القلعة البيضاء ومجلس الإدارة