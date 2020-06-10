الدوري الأميركي لكرة القدم يستأنف في 8 يوليو بصيغة معدلة

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نيويورك: أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس) الأربعاء، خطة استئناف الموسم المعلّق منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان يتم ذلك اعتبارا من الثامن من تموز/يوليو خلف أبواب موصدة.

وسيكون استكمال الموسم بمشاركة 26 فريقا تتنافس في منشآت "ديزني وورلد" في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وفق نظام مشابه للمعتمد في نهائيات كأس العالم، من خلال توزيع الفرق على مجموعات تخوض دورا أول، تليه أدوار إقصائية، وصولا الى مباراة نهاية مقررة في 11 آب/أغسطس.

وستقام المنافسات في مجمع "اي أس بي أن" الرياضي ضمن منشآت ديزني، والذي سيستضيف أيضا مباريات دوري كرة السلة للمحترفين عند استكمالها اعتبارا من 31 تموز/يوليو.

ويأتي استئناف مباريات "أم أل أس" بعد قرابة أربعة أشهر على توقفها في 12 آذار/مارس بعد مرحلتين فقط من انطلاق الموسم. وسيترافق ذلك مع بروتوكول صحي صارم، يشمل خضوع المعنيين لاختبارات "كوفيد-19" في اليوم الذي يسبق كل مباراة.

وقال مفوض الرابطة دون غاربر "نحن سعداء بالاشتراك مع ديزني لإعادة اطلاق موسم 2020 من الدوري، ومعاودة لعب كرة القدم".

وأضاف "فرصة وجود جميع الأندية الـ 26 في بيئة خاضعة للرقابة تمكننا من المساعدة في حماية صحة لاعبينا ومدربينا والأفراد مع عودتنا للعب".

وستبدأ الفرق بالوصول إلى أورلاندو في 24 حزيران/يونيو لبدء التدريبات التحضيرية للموسم، على أن يكون الموعد الأقصى لوصولها قبل سبعة أيام من مباراتها الأولى.

وستقام المباريات يوميا تقريبا بواقع ثلاثة لقاءات، وسيشارك الفائز باللقب، في مسابقة اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) للأندية الأبطال.

وسيكون بإمكان الفرق إجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة، أسوة بغالبية البطولات الوطنية التي استأنفت نشاطها بعد التوقف القسري.

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وسيتم نقل فريق ناشفيل الى المنطقة الشرقية لأغراض تحديد برمجة المباريات، على ان يتم توزيع الفرق المشاركة على ست مجموعات الخميس.

وستضم المنطقة الشرقية مجموعة واحدة من ست فرق ومجموعتين تضم كل منهما أربعة فرق، وتوزع الفرق الـ12 للمنطقة الغربية بالتساوي على ثلاث مجموعات.

ويتأهل الفريقان اللذان يجمعان العدد الأكبر من النقاط في كل مجموعة، بالإضافة الى أفضل أربعة فرق في المركز الثالث، الى دور الـ 16.

- اختبارات دورية -

وسيكون كل عضو من الوفود الممثلة للفرق المشاركة ملزما بإجراء اختبارين لكشف "كوفيد-19" قبل السفر إلى أورلاندو، وآخر عند الوصول.

وخلال الأسبوعين الأولين، سيتم اختبار الأشخاص كل يومين، على أن تقام اختبارات دورية بعد ذلك في اليوم الذي يسبق كل مباراة.

وتشمل تدابير السلامة الميدانية مطالبة الجميع "بتوخي الحذر عند البصق أو تنظيف أنوفهم"، مع الزامية ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي على مقاعد الاحتياط.

ويجب على أولئك الذين يشعرون بأعراض فيروس كورونا الاتصال بالطاقم الطبي للنادي، في حين سيتم عزل أي شخص تأتي نتيجة اختباره إيجابية. وسيكون الأفراد المعرضون للعدوى بشكل أكبر بحاجة إلى موافقة طبية للمشاركة.