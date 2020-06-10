عدلى القيعى: أتمنى الشفاء لإبنة خالد الغندور من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى الشفاء لابنة خالد الغندور الذى أعلن الأخير إصابتها بالفيرس اللعين، وقال مستشار التعاقدات فى النادى الأهلى عبر تصريحات خاصة لليوم السابع :" أتمنى أن تمضى أزمة وباء كورونا على خير وربنا يحفظ مصر والمصريين". وكشف الإعلامى خالد الغندور عن إصابتة ابنته زينة بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما اودي بحياة الألآف. فى السياق ذاته، أعلن طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، إلغاء الحلقة المخصصة للاحتفال بنادي الاتحاد السكندري ، ببرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، بعد تعرض زينة نجلة الإعلامي خالد الغندور لفيروس كيورونا المستجد، وأعتذر الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم اتتشار الفيروس وبداية العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ". Advertisements وقال طارق يحيي ، أن نجوم الاتحاد السكندري ضيوف الحلقة اعتذروا عن الحضور بعد سماع خبر إصابة إبنة خالد الغندور بفيروس كورونا .

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