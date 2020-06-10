شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تريزيجيه يحرز هدفا في ودية أستون وليستر سيتي قبل استئناف الدوري الأنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني وأستون فيلا الإنجليزي في إحراز هدف لفريقه في مواجهة ليستر سيتي الودية، والتي حسمها الأول بثلاثية نظيفة والتي أقيمت على ملعب الأخير اليوم الأربعاء، وأقيمت المباراة خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيرى، وسط إجراءات صحية مشددة بسبب الوباء العالمى تمهيدا لاستئناف البريميرليج ودوري الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيوتشيب".

ويستعد أستون فيلا لاستئناف الموسم الكروى الجارى فى إنجلترا 2019-2020 والذى توقف منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".، وأعلنت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، اليوم الجمعة بشكل رسمى عن عودة المسابقة يوم 17 يونيو الجارى، والإعلان عن جدول مباريات أول 3 جولات مقبلة.

وكان رابطة الدوري الإنجليزى، أعلنت عن عودة منافسات البطولة يوم 17 يونيو الجارى، بشرط أن تكون جميع متطلبات السلامة موجودة، كما تمت الموافقة على نقل جميع مباريات الموسم المتبقية بشكل مباشر في بريطانيا، حيث تعود منافسات البريميرليج يوم الأربعاء 17 يونيو من خلال إقامة المبارتين المؤجلتين، مانشستر سيتى ضد آرسنال وشيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا، على أن تبدأ الجولة الـ 30 من المسابقة يوم 19 يونيو.

ويلتقى أستون فيلا على ملعبه مع شيفيلد يونايتد يوم 17 يونيو الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساءا.

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