النادو يحذر الرياضيين من أدوية البرد التي تحتوي علي مادة سودوايفدرين المحظورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو ، الرياضيين من أدوية البرد التي تحمل مادة سودوايفدرين المحظورة ، حيث هذه الأدوية تعرض الرياضيين للإيقاف ، وطالبت الوكالة من تناول الفواكة والخضروات التي تحتوي علي فيتامين سي الوقاية من امراض البرد ، كما طالبت الرياضيين من السؤال والاستشارة من الوكالة قبل الإقدام علي تناول اي مواد محظورة.

وطالب أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، من جميع الاتحادات بعدم تناول أي رياضي المنشطات، والمكملات الغذائية خلال توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا ، مشيراً إلي أنه قام بتحذير منذ ما يقرب من شهرين لوزارة الشباب والرياضة المصرية، واللجنة الأولمبية المصرية، وكافة الاتحادات الرياضية بالتنبيه على كافة الرياضيين المصريين في مختلف الرياضات بعدم تناول أي منشطات أو مكملات غذائية خلال فترة التوقف الرياضي الحالية، وإلا سيتعرض المقصر لعقوبة صارمة من جانب الوكالة. Advertisements وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، قد خاطب جميع الاتحادات لتجهيز خطة لمدة 12 شهر تشمل التصور الفنى للمنتخبات والبطولات والدعم المالى المطلوب لتجهيز اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو واللاعبين المقرر مشاركتهم فى مراحل التصفيات خلال الفترة القادمة. وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن تجهيز الخطط المتوقعه مبكرا مهم لجميع الاتحادات حتى نكون مستعدين للفترة القادمة ومعرفة مطالب الاتحادات والخطط المتوقعة وهذا تحرك مهم للرياضة المصرية لمواجهة المرحلة القادمة بشكل مدروس ومعتمد حتى نستعد جيدا لاستئناف النشاط الرياضى ودورة الألعاب الأولمبية طوكيو الذى تم تأجيلها للعام القادم.

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