شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تلغي احتفالية نادي الاتحاد السكندري بسبب "الغندور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيي لاعب الزمالك السابق، إلغاء الحلقة المخصصة للاحتفال بنادي الاتحاد السكندري ، ببرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، بعد تعرض زينة نجلة الإعلامي خالد الغندور لفيروس كيورونا المستجد، وأعتذر الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم اتتشار الفيروس وبداية العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".

وقال طارق يحيي ، أن نجوم الاتحاد السكندري ضيوف الحلقة اعتذروا عن الحضور بعد سماع خبر إصابة إبنة خالد الغندور بفيروس كورونا .