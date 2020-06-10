شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تنفي رحيل أبو جبل لأحد أندية الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قناة نادي الزمالك من خلال برنامج أخبارنا، وصول عروض لمحمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأساسي من أحد الأندية الخليجية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكدت أن الإدارة متمسكة ببقاء الحارس خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق متمسك باستمرار الحارس في الموسم المقبل لأنه الحارس الأساسي الذي يعتمد عليهم الفرنسي في تشكيلته الأساسية.

وأكدت قناة الزمالك، أن إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور قررت بقاء جميع القوام الأساسي للفريق للموسم المقبل وعدم بيع أي لاعب في الميركاتو الصيفي .

وتفوق محمد أبو جبل، حارس فريق الزمالك، على جميع حراس أندية مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، التي انتهت منافساته الأسبوع الماضى، من حيث نسبة التصديات الناجحة التي قام بها، خلال مرحلة المجموعات.

واستعرض الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إحصائية لأفضل نسبة تصديات فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى تصدرها محمد أبو جبل، حارس الزمالك، بنسبة 90%، متفوقا على الثنائى دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقى ومكرم البديرى حارس النجم الساحلى التونسى بنسبة 86%.