شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. الأهلي يؤازر خالد الغندور بعد إصابة ابنته بالكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو النادي الأهلي على مؤازرة خالد الغندور لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق بعد اعلان الأخير إصابة ابنته بفيروس كورونا، وتمنى مسئولو الأهلي الشفاء العاجل لأبنة الغندور داعين الله أن تتعافى في أقرب وقت، حيث قامت قناة الأهلي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة للغندور مدون تحتها امنية بالشفاء العاجل لكريمته.



قناة الأهلي

وأعتذر خالد الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم أنتشار الفيروس وبداء خطواط العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ".

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ومن ناحية أخرى ، أكد خالد الغندور إن الزمالك مستعد للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي ، موضحا أن اللاعب رحل بشكل لا يليق من القلعة الحمراء، وقال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى علي قناة الزمالك "حسام عاشور رحل بشكل لا يليق عن النادي الأهلي والغريب أن عاشور كان التريند ويضرب به المثل عندما يريدوا السخرية من الزمالك والآن الجميع انقلب عليه".

أضاف الغندور:" حسام عاشور الأهلي فعل معه ذلك لانه ليس له ظهر ولا مشكلة لدينا في المشاركة بإعتزال حسام عاشور"، مشيراً إلي أن الاهلي لا يستطيع اتخاذ موقف مع صالح جمعة لاعب الفريق بسبب افعاله ، ولكن بسبب فيديو 8 دقائق لحسام عاشور تم اصدار قرارات ضده .