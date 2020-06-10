شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية يوم الأربعاء 10/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10/6/2020 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أعلن الاعلامى خالد الغندور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إصابة أبنته زينة بفيروس كورونا المستجد قائلا " إصابة أبنتى بكورونا والحمد لله " .. وأعتذر خالد الغندور عن الظهور على شاشة قناة الزمالك خلال المرحلة المقبلة و الاستمرار بالبقاء فى المنزل وذلك بسبب عدم أنتشار الفيروس وبداء خطواط العلاج قائلا أعتذر عن الظهور فى الإعلام والبقاء فى المنزل بعد إصابة ابنتى الصغيرة زينه بكورونا و ربنا يحفظ الجميع ". Advertisements فيديو.. لحظة عقد قران مصطفي محمد نجم الزمالك نشرت الاعلامية فرح على فيديو لحظة عقد قران مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى الذى أقيم عصر اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام .

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