فيديو.. لحظة عقد قران مصطفي محمد نجم الزمالك

View this post on Instagram

اللهم بارك لهما و بارك عليهما و أجمع بينهما في خير 😍🌹الف مليون مبرووك أخواتي و حبايبي لاعب الزمالك و منتخب مصر مصطفى محمد و عروسته حياه ❤ @mostafamohamed.11 @7ayahsalama