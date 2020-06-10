فيديو.. لحظة عقد قران مصطفي محمد نجم الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الاعلامية فرح على مقدمة البرامج بقناة الزمالك، فيديو للحظة عقد قران مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى الذى أقيم عصر اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام ، واحتفل مصطفي محمد بزفافه علي عروسته حياة سلامة فى شكل أسرى مصغر طبقا للقرارات التى أعلنتها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح.
وينتظر الرياضيون بفارغ الصبر اجتماع مجلس الوزراء منتصف يونيو الجارى والذى من المتوقع أن يعلن من خلاله عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجى مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية.
من ناحية اخري كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، ومصير الصفقات الجديدة التي يننوي مسئولي الزمالك إبرامها، ومصير اللاعبين الذين تلقوا عروضا، وقال أمير مرتضي على قناة الزمالك: كارتيرون أكثر شخص أجلس معه خلال هذه الفترة، ونتحدث عن كل شيء يخص فريق الكرة بما فيها خطة التحضير للموسم الجديد، مشددا على أن القوام الأساسي للزمالك مستمر ولا نية للتفريط فيه بل العكس لدينا نية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.
وأضاف أمير مرتضي منصور : الصفقات الجديدة ستتم في مراكز معينة ولن تؤثر على الأسماء الموجودة بل ستخلق منافسة، مشيرا إلى أن الإدارة وفرت كل طلبات كارتيرون وهناك توافق عليها من جانبه.
وعن تجديد عقد كارتيرون ، علق المشرف علي الكرة قائلا: "متفقين على كل شيء بخصوص تجديد العقد ومرتضى منصور هو من سيعلن ذلك واتفقنا بنسبة 99% على كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقده، واتفقنا مع كارتيرون على سيناريوهات عودة الدوري أو الغائه وعلى خطة التحضير للموسم الجديد والمعسكر الذي سيخوضه الفريق".
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