شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف : السحر برىء من خماسية الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أنه تلقي العديد من العروض لتدريب بعض الفرق بعد رحيله عن القلعة الحمراء برفقة الجهاز الفني السابق للفريق تحت قيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، وقال محمد يوسف في تصريحات لقناة اون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم عمر :"اشكر الأهلي على اتاحة فرصة تدريب الفريق لي في أكثر من مناسبة سواء على مقعد الرجل الأول أو الرجل الثاني خاصة بعد اسناد المسئولية الفنية لي في موسم 2013 وحصولي مع الأهلي على أخر بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتابع محمد يوسف أنه لا يعتقد أن السحر هو سبب خسارة الأهلي من صن داونز بخماسية في الموسم الماضي مؤكداً أن السبب الرئيسي هو ضغط المباريات قبل المواجهة وعدم تعود اللاعبين على الأجواء هناك.

وأضاف"نجحت أيضًا فى دور الرجل الثاني، سواء فى التجربة الأولى مع حسام البدرى ومانويل جوزيه أو بعد العودة فى التجربة الأخيرة مع كارتيرون ولاسارتي، ومع الأول قمت بدور مدير الكرة أيضًا.، واستطرد قائلًا: "خارج النادى الأهلى ما كنت لأقبل بدور الرجل الثانى بعدما عملت مدير فنى فى الدورى الممتاز أو مع نادى الشرطة العراقي، وفى بداية الموسم تلقيت عرضا من أحد الأندية الكبيرة فى العراق لكن كنت أتولى مهمة فى الأهلى لا يمكن أن أتركها."

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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