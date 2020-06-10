اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد محمد عمارة

ولعب محمد عمارة للمنتخب الوطني وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998 وشارك معه في 5 مباريات أساسيا، ومباراة وحيدة احتياطيا، وعمل مدربًا بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي من موسم 2007–2008.



محمد عمارة

محمد عمارة لعب فى مركز الظهير الأيسر لعدد من الأندية أمثال أندية بلدية المحلة والأهلى والمصرى، بالإضافة إلى خوض تجربة الاحتراف فى ألمانيا فى نادى هانزا روستوك ولعب للفريق أربعة مواسم فى الدرجة الأولى حصل خلالها على لقب أفضل ظهير أيسر فى الشهر ست مرات.

ارتدى عمارة قميص للمنتخب الوطنى وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998، وعمل مدربًا بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى من موسم 2007–2008.

كما شارك مع النادى الأهلى أمام روما فى 11 أغسطس 2002 وانتهت المباراة بفوز النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف، وأيضًا أمام أياكس أمستردام فى 24 يناير 2003 وانتهت المباراة بفوز أياكس بهدفين مقابل هدف.

فيما حصل على لقب أفضل ظهير أيسر مع المنتخب عام 1998، و عقب الإعتزال حصل على العديد من الدورات التدريبية و خاصة ،الحصول على الدورة الدولية لمدربى كرة القدم التى نظمها الاتحاد الأوروبى عام 2007.